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На Львівщині впіймали 18 нелегалів з Іраку та Туреччини

Дарина Смеречанська

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Цієї ночі на Львівщині затримали велику групу нелегальних мігрантів із Іраку та Туреччини. «Мандрівники», серед яких були жінки і діти, пробиралися в країни Європи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Як зазначається, про появу в прикордонні невідомих осіб азіатської зовнішності, які рухалися в бік кордону, прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону довідалися завчасно.

Відразу на місце виїхала група реагування, а ділянку кордону прикрито додатковими нарядами. Крім того, прикордонники повідомили сусідні підрозділи і колег з Прикордонної варти Польщі.

Невдовзі у ході пошукових заходів прикордонники виявили 18 осіб. У більшості затриманих відсутні будь-які документи, що посвідчують особу. Охоронці кордону з’ясували, що 16 нелегалів є громадянами Іраку, а 2 – громадяни Туреччини. Крім того, серед «мандрівників» знаходилося 4 жінки та 2 дітей.

Наразі проводяться фільтраційні заходи та встановлюються всі обставини їхньої незаконної подорожі.

Фото: ДПСУ

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