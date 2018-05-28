У Львові провели мистецьку акцію на підтримку Олега Сенцова та політв’язнів Кремля

Сьогодні, 28 травня, на площі Ринок перед Ратушею відбулась мистецька акція на підтримку Олега Сенцова та політв’язнів Кремля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Учасники акції збирали підписи під листом до Адміністрації Президента з вимогами:

Забезпечити створення і функціонування посади спецуповноваженого у справах українських політв’язнів. Забезпечити ефективну допомогу родинам політв’язнів. Інформувати суспільство про дії щодо звільнення політв’язнів. Винести питання звільнення усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7.

45 днів людина може протриматись без їжі до настання невідворотних змін в організмі. 28 червня — 45 день з оголошення голодування Олега Сенцова.

14 травня 2018 року український письменник і кіномитець Олег Сенцов оголосив голодування, перебуваючи в ув’язненні в колонії «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області РФ.

«Я, Олег Сенцов, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабитнангі, оголошую безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ», — написав Сенцов у листі, переданому через адвоката.

Фото: ЛМР