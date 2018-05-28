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У Львові провели мистецьку акцію на підтримку Олега Сенцова та політв’язнів Кремля

Вероніка Рой

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Сьогодні, 28 травня, на площі Ринок перед Ратушею відбулась мистецька акція на підтримку Олега Сенцова та політв’язнів Кремля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Учасники акції збирали підписи під листом до Адміністрації Президента з вимогами:

  1. Забезпечити створення і функціонування посади спецуповноваженого у справах українських політв’язнів.
  2. Забезпечити ефективну допомогу родинам політв’язнів.
  3. Інформувати суспільство про дії щодо звільнення політв’язнів.
  4. Винести питання звільнення усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7.

45 днів людина може протриматись без їжі до настання невідворотних змін в організмі. 28 червня — 45 день з оголошення голодування Олега Сенцова.

14 травня 2018 року український письменник і кіномитець Олег Сенцов оголосив голодування, перебуваючи в ув’язненні в колонії «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області РФ.

«Я, Олег Сенцов, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабитнангі, оголошую безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ», — написав Сенцов у листі, переданому через адвоката.

Фото: ЛМР

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