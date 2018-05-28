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На Золочівщині «Опель» влетів в огорожу та перекинувся: один з пасажирів – в реанімації

Юлія Шпак

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На Золочівщині водій «Опеля» в’їхав в огорожу, після чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 28 травня, близько опівночі в селі Коропчик, Золочівського району.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Зефіра», 31-річний житель одного із сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, в’їхав в огорожу, після чого транспортний засіб перекинувся», – йдеться у повідомленні.

В результаті автопригоди пасажира автомобіля, 57-річного мешканця Золочівського району, госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота». Водію та 23-річному пасажиру лікарі надали медичну допомогу, після чого вони повернулися додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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