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У області відкрили пам'ятник провіднику ОУН Львівського краю

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У селі Малий Любінь урочисто відкрили пам’ятник крайовому провіднику ОУН – УПА Львівського краю Зиновію Тершаківцю та побратимам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Після відкриття усі присутні виконали Державний Гімн, а представники духівництва провели чин панахиди та освячення.

Присутні поклали квіти до пам’ятника крайовому провіднику ОУН – УПА Львівського краю Зиновію Тершаківцю та побратимам.

Довідка

ЗиновійТершаковець Зиновій (псевдо: «Лисий», «Федір», «Чагрів», «Червень», «Чигирин» – провідник ОУН Львівського краю (1946–0 4.11.1948 р.), в.о. командира Львівської Воєнної Округи УПА ВО-2 «Буг» (поч.1947-04.11.1948 р. ). Майор-політвиховник УПА (посмертно).

Народився 19 серпня 1913 року у селі Якимчиці Городоцького району Львівської області. Син Гриня Тершаківця.

Працівник головного осередку пропаганди ОУН (1940–1941, 1944), повітовий провідник Городоччини (1942–1944), обласний (відтак окружний) провідник ОУН Дрогобиччини (кін. 1944 – сер. 1945), заступник провідника Карпатського краю (сер. 1945 – поч. 1946), провідник ОУН Львівського краю (поч. 1946 – 04.11.1948).

Загинув у боротьбі з військом НКВС разом зі своєю охороною 4 листопада 1948 року біля с. Великий Любінь.

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