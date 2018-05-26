Нині львів'яни віддадуть останню шану загиблому на Донбасі 22-річному бійцю

Сьогодні, 26 травня, у Львові прощатимуться із загиблим на Донбасі 22-річним бійцем Мар’яном Корцаком. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор ГО «Допомога армії» Ігор Стефанюк.

Отож, усіх небайдужих львів’ян просять прийти о 13.00 до пам’ятника Т.Шевченку, щоб віддати останню шану Герою України.

З 2010 по 2015 роки Мар’ян навчався у вищому професійному училищі № 29 у м. Львові та здобув кваліфікацію технік-механік.

З 2016 року був бійцем-доброволецем Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.

У загиблого залишилися батьки пенсійного віку, старші брат і сестра.

Як повідомляв Львівський портал, під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве сьогодні, 25 травня, загинув 22-річний воїн зі Львівщини Мар’ян Корчак.