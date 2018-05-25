Під час ворожих обстрілів на Донбасі загинув 22-річний воїн зі Львівщини

Під час обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве сьогодні, 25 травня, загинув 22-річний воїн зі Львівщини Мар’ян Корчак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні у зоні проведення операції Об’єднаних сил під час обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області загинув боєць 1-ї Окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” Корчак Мар’ян Іванович 06.09.1995 р.н.», – інформують у прес-службі ЛОДА.

З 2010 по 2015 роки Мар’ян навчався у вищому професійному училищі № 29 у м. Львові та здобув кваліфікацію технік-механік.

З 2016 року був бійцем-доброволецем Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.

У загиблого залишилися батьки пенсійного віку, старші брат і сестра.