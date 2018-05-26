Мешканці Яворівщини на колінах зустріли тіло 22-річного бійця, який загинув на сході

На Львівщину сьогодні, 26 травня, привезли тіло 22-річного Мар’яна Корчака, який загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі.

Спершу Героя в останній путь провели у Львові. Власне, завтра, 27 травня, о 12.00 год в смт Шкло Яворівського району Львівської області відбудеться чин похорону. У Новояворівську, Страдчі, Ямельні, Івано-Франковому мешканці на колінах зустрічали загиблого Героя.

Як повідомляв Львівський портал, під час ворожого обстрілу 25 травня поблизу населеного пункту Зайцеве сьогодні, 25 травня, загинув 22-річний воїн зі Львівщини Мар’ян Корчак.

З 2010 по 2015 роки Мар’ян навчався у вищому професійному училищі № 29 у м. Львові та здобув кваліфікацію технік-механік.

З 2016 року був бійцем-доброволецем Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.

У загиблого залишилися батьки пенсійного віку, старші брат і сестра.

Фото: Яворівська райдержадміністрація