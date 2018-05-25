Завтра на Личаківському кладовищі відбудеться поминальна молитва за загиблими воїнами

Цієї суботи, 26 травня, об 11:00 год. На полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 год. на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Запрошуємо усіх мешканців міста Львова долучитись до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять наших Героїв.