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Завтра на Личаківському кладовищі відбудеться поминальна молитва за загиблими воїнами

Юлія Шпак

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Цієї суботи, 26 травня, об 11:00 год. На полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 год. на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Запрошуємо усіх мешканців міста Львова долучитись до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять наших Героїв.

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