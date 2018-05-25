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У вівторок маленьких львів’ян запрошують на «Дитячий бібліодрайв»

Юлія Шпак

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У вівторок, 29 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, у всіх бібліотеках Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова відбудеться Фрактал-день «Дитячий бібліодрайв». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У цей день буде створено своєрідний бібліотечний простір вираження для сучасних дітей, — кожен знайде для себе цікаві інтелектуально-творчі заняття, веселі розваги та нових друзів.

Різноманітні бібліотечні форми, методи, прийоми залучення дітей до читання, мислення, творення та спілкування, використані впродовж Фрактал-дня, дозволять продемонструвати коло можливостей розвитку дитини в інноваційному бібліотечному просторі.

Презентації, зустрічі, вікторини, тренінги, батли, змаги, майстерки, імпровізи, квести, ігри, руханки, вікторини, — все це буде можливим у Фрактал-день «Дитячий бібліодрайв».

Початок заходів у дитячих бібліотеках міста о 12.00.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням: http://biblioteka.lviv.ua/announce_in_page.php?id=318

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