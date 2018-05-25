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У селі Більче продовжують зводити мостовий перехід

Дарина Смеречанська

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У Львівській області тривають роботи з будівництва мостового переходу у межах населеного пункту Більче, що у Миколаївському районі. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Цей мостовий перехід зводять на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140904 Криниця-Більче-Волиця», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло.

Нагадаємо, будівництво мостового переходу в с. Більче розпочали у 2017 році. Роботи виконуються за рахунок коштів з обласного бюджету, а також коштів Більченської сільської ради.

Фото: ЛОДА

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