У селі Більче продовжують зводити мостовий перехід

У Львівській області тривають роботи з будівництва мостового переходу у межах населеного пункту Більче, що у Миколаївському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Цей мостовий перехід зводять на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140904 Криниця-Більче-Волиця», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло.

Нагадаємо, будівництво мостового переходу в с. Більче розпочали у 2017 році. Роботи виконуються за рахунок коштів з обласного бюджету, а також коштів Більченської сільської ради.

Фото: ЛОДА