Мешканців Львівщини запрошують відвідати ведмежий притулок «Домажир»

На Яворівщині функціонує унікальний притулок для бурих ведмедів «Домажир», який нещодавновідкрив свої двері для туристів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зараз тут мешкають семеро ведмедів врятовані волонтерами організації «Чотири лапи». У притулку тварини проходять процес реабілітації та відновлення. В нових умовах багато ведмедів вперше торкаються лапами зеленої трави, із задоволенням залізають на дерева, купаються у ставку та вільно гуляють у лісі.

Завітавши у ведмежий притулок «Домажир», можна не тільки побачити на власні очі життя бурих ведмедів у великих природних вольєрах, а й взяти участь у пізнавальних лекціях, майстер-класах, волонтерських акціях та інших цікавих подіях.

Зазначимо, притулок працює: з вівторка по неділю з 10 до 18 години (остання екскурсія о 17:00).

Вихідний день – понеділок.

Групові екскурсії організовуються кожні півгодини.

Кількість учасників у одній екскурсії – до 30.

Крім стандартних екскурсій, щоденно організовується театралізований тур, головним героєм якого буде добрий лісовичок Чугайстер.

Тривалість екскурсії – 40 хвилин.

Вартість екскурсій 60 грн для дорослих, 30 грн для дітей, 40 грн для студентів

Записатись попередньо на екскурсію можна за телефоном +38 067 509 3058.

Як доїхати до притулку:

Громадським транспортом

Рейсові автобуси (від Янівського цвинтаря), які прямують у напрямку Новояворівська до зупинки село Ямельня. Далі необхідно трохи пройти у напрямку руху і повернути за вказівником праворуч до села Жорниська, що в 2,5 км від шосе.

Автомобілем

Вам потрібно їхати по трасі М-10 у напрямку Янова. Після знаку «Ямельня» (наступне село по трасі за Домажиром), доїхати по трасі до вказівника «Жорниська» (праворуч), повернути за табличкою і 2,5 км їхати за вказівниками до ВЕДМЕЖОГО ПРИТУЛКУ.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.