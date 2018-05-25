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Мешканців Львівщини запрошують відвідати ведмежий притулок «Домажир»

Юлія Шпак

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На Яворівщині функціонує унікальний притулок для бурих ведмедів «Домажир», який нещодавновідкрив свої двері для туристів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зараз тут мешкають семеро ведмедів врятовані волонтерами організації «Чотири лапи».  У притулку тварини проходять процес реабілітації та відновлення. В нових умовах багато ведмедів вперше торкаються лапами зеленої трави, із задоволенням залізають на дерева, купаються у ставку та вільно гуляють у лісі.

Завітавши у ведмежий притулок «Домажир», можна не тільки побачити на власні очі життя бурих ведмедів у великих природних вольєрах, а й взяти участь у пізнавальних лекціях, майстер-класах, волонтерських акціях та інших цікавих подіях.

Зазначимо, притулок працює: з вівторка по неділю з 10 до 18 години (остання екскурсія о 17:00).
Вихідний день – понеділок.
Групові екскурсії організовуються кожні півгодини.
Кількість учасників у одній екскурсії – до 30.
Крім стандартних екскурсій, щоденно організовується театралізований тур, головним героєм якого буде добрий лісовичок Чугайстер.
Тривалість екскурсії – 40 хвилин.
Вартість екскурсій 60 грн для дорослих, 30 грн для дітей, 40 грн для студентів
Записатись попередньо на екскурсію можна за телефоном +38 067 509 3058.

Як доїхати до притулку:

Громадським транспортом
Рейсові автобуси (від Янівського цвинтаря), які прямують у напрямку Новояворівська до зупинки село Ямельня. Далі необхідно трохи пройти у напрямку руху і повернути за вказівником праворуч до села Жорниська, що в 2,5 км від шосе.
Автомобілем
Вам потрібно їхати по трасі М-10 у напрямку Янова. Після знаку «Ямельня» (наступне село по трасі за Домажиром), доїхати по трасі до вказівника «Жорниська» (праворуч), повернути за табличкою і 2,5 км їхати за вказівниками до ВЕДМЕЖОГО ПРИТУЛКУ.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.

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