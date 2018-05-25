Львів’яни зможуть перевірити своє здоров’я просто неба: коли і де?

З 29 травня до 9 червня у наметових містечках поряд з медичними закладами міста львів’яни можуть отримати консультації спеціалістів та пройти медичне обстеження. А дві суботи поспіль у поліклініці міської дитячої клінічної лікарні чекають найменших пацієнтів. Перевірити своє здоров’я усіх охочих закликають у межах профілактичних акцій «Здорове місто». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Мета традиційної профілактичної акції «Здорове місто»— зберегти і покращити здоров’я львів’ян, пояснюючи, що рання діагностика хвороби і своєчасне лікування запобігає смертельним ускладненням.

Так, львів’ян консультуватимуть терапевт, кардіолог, ендокринолог, мамолог, сімейний лікар, педіатр та інші. Усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, перевірити зір, виміряти рівень глюкози в крові, пройти електрокардіографічне дослідження, УЗД молочних залоз тощо. Під час акції мешканці отримають друковані інформаційні матеріали щодо профілактики найбільш небезпечних недуг.

Медичні наметові містечка облаштують у 9 локаціях, зокрема й у віддалених куточках міста. Акції відбуватимуться з 11.00 до 16.00 год. за такими адресами:

— 29.05.2018 — амбулаторія сімейної медицини 6-ї МП (вул. Тракт Глинянський, 154);

— 30.05.2018 — 3-ї МП (вул. Повітряна, 99);

— 31.05.2018 — 4-ї МП (пр. Червоної Калини, 68);

— 01.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини № 7 1-ї МКЛ (смт. Брюховичі);

— 04.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини 5-ї МКП (смт. Рудно);

— 05.06.2018 — Амбулаторія сімейної медицини № 1 1-ї МКЛ (вул. Польова, 29);

— 06.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини № 1 3-ї МКЛ (вул. Величковського, 30А);

— 07.06.2018 — амбулаторія сімейної медицини 4-ї МКЛ (вул. Тернопільська, 9);

— 08.06.2018 — 6 МП (вул. Медова Печера, 1).

Також дві суботи поспіль — 2 та 9 червня з 09.00 до 13.00 на базі міської дитячої клінічної лікарні (вул. Орлика, 4) безкоштовно обстежуватимуть дітей: УЗД внутрішніх органів, УЗД кульшових суглобів, діагностика захворювань шкіри, скринінг слуху у новонароджених, консультації ортопеда-травматолога, невролога, отоларинголога, дерматолога, педіатра.

Нагадаємо, торік у межах профілактичних акцій провели близько 14,5 тисяч обстежень, серед яких у 14,8% були виявлені відхилення від норми, а це понад 2000 мешканців. Також в міській дитячій лікарні обстежили 1424 дітей, з них у 681 виявили зміни.