Через кордон на Львівщині намагалися незаконно ввезти психотропні таблетки та понад 200 мобільних телефонів

На кордоні з Польщею правоохоронці попередили приховане перевезення психотропних таблеток та понад 200 мобільних телефонів та планшетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», в автомобілі 46-річного громадянина Польщі, який в’їжджав в Україну, прикордонники знайшли психотропні таблетки.

«В салоні автівки перевозились таблетки «KLONAZEPAMUM», у кількості 23 штуки, які містять психотропну речовину. Таблетки були вилучені представниками Національної поліції які невдовзі прибули до місця пригоди», – йдеться у повідомленні.

Через деякий час, в цьому ж пункті пропуску, під час оформлення і перевірки мікроавтобусу марки «Мерседес», яким в’їжджав в Україну 22-річний мешканець Вінниччини, спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла чималу кількість не задекларованих комунікаційних засобів.

«В салоні автомобіля, серед особистих речей було знайдено 219 одиниць мобільних телефонів та 10 одиниць планшетів марок Apple, Asus, BlackBerry та ін., які були у використанні. Пристрої вилучили представники митниці ДФС України», – зазначають прикордонники.

Фото: прикордонники