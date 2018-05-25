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На Сихові завтра відбудуться дитячі велоперегони

Дарина Смеречанська

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У парку Івана-Павла II поблизу Римо-католицької парафії св. Архангела Михаїла завтра, 26 травня, відбудуться дитячі велоперегони «Дивогонка». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

«Дитячі велоперегони «Дивогонка» – це свято для всієї родини, де медалі та призи отримують ВСІ маленькі учасники! Велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді та пропаганди здорового способу життя, дбайливого ставлення до навколишнього середовища», – наголошують організатори.

Місце та час проведення: 26 травня у парку Івана-Павла II поблизу Римо-католицької парафії св. Архангела Михаїла з 10.00 до 17.00. Зареєструватися на участь можна тут.

Умови участі: участь беруть діти від 2-ох (якщо освоєно біговел/велосипед раніше – то навіть від 1,5) до 8 років. На старт допускаються учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загально прийнятим нормам. Відповідальність за технічний стан велосипеда лежить на батьках учасників. Наявність шолома та його використання під час заїзду є обов’язковою умовою участі в велогонці.

У Львові велоперегони організовують пластуни та волонтери. «Дивогонка» – це абсолютно некомерційний захід.  Реєстраційний внесок цього року становить 100 грн – перша дитина, 50 грн. – друга і наступні діти в родині. Окрім велоперегонів, паралельно відбуватиметься ряд цікавих ігор та майстер-класів з дітьми.

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