У Нагуєвичах відбудеться з’їзд хранителів музеїв

У Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» 27-28 травня відбудеться І-й Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід відбудеться у межах вшанування 102-ї річниці від дня смерті Івана Франка. Тема з’їзду: «Архівна спадщина Івана Франка та України: поступ оцифрування та популяризації».

У програму з’їзду входять також заходи Міжнародної літературно-мистецької академії «Країна Франкіана», а також відкриття міжнародної виставки «Посмертна Маска Вічно Живого» у підземеллях історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» у понеділок 28 травня об 11:30 год.