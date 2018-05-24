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У Нагуєвичах відбудеться з’їзд хранителів музеїв

Дарина Смеречанська

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У Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» 27-28 травня відбудеться І-й Міжнародний з’їзд архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

Захід відбудеться у межах вшанування 102-ї річниці від дня смерті Івана Франка. Тема з’їзду: «Архівна спадщина Івана Франка та України: поступ оцифрування та популяризації».

У програму з’їзду входять також заходи Міжнародної літературно-мистецької академії «Країна Франкіана», а також відкриття міжнародної виставки «Посмертна Маска Вічно Живого» у підземеллях історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» у понеділок 28 травня об 11:30 год.

 

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