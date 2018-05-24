У «Краковці» затримали українця, який двічі за день намагався незаконно перетнути кордон

На українсько-польському кордоні затримали порушника який два рази поспіль спробував незаконно перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, в пункті пропуску «Краківець» прикордонники не пропустили через державний кордон України 62-річного громадянина України який видавав себе за американця. Під час оформлення на виїзд з України чоловік подав на паспортний контроль документ громадянина США, повідомивши стосовно себе неправдиві відомості. Відповідно чоловікові прикордонники виїзд не дозволили, а також склали документи справи щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України.

Не пройшло і декількох годин, як прикордонний наряд підрозділу на спостережній вежі поблизу пункту пропуску побачив невідомого, який через поле пішки прямував в бік кордону. Група реагування правоохоронців затримала розшукуваного – ним виявився цей самий подорожній, який вирішив у інший незаконний спосіб спробувати таки дістатися до сусідньої Польщі.

За спробу незаконного перетинання держаного кордону України рішенням суду чоловіка було притягнено до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 3400 гривень.