МОЗ спростувало шість міфів про психічне здоров’я людей і анонсувало відкриття окремих центрів та відділень у поліклініках, які спеціалізуватимуться на розладах психічного здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, психічне здоров’я дозволяє людям реалізувати свій потенціал, досягати своїх цілей, справлятися з щоденними стресами, продуктивно та робити внесок у свою спільноту.

«Вже найближчим часом розпочнемо навчання фахівців первинки розпізнавати та робити скерування при поширених розладах психічного здоров’я, а також робити базові втручання. Для спеціалізованої допомоги будуть доступні послуги, максимально наближені до місця проживання та роботи людей, як у вигляді окремих центрів, так і відділень у поліклініках, соматичних лікарнях. А заклади, де люди мають отримувати допомогу на стаціонарі постійно, не мають займатися каральною психіатрією, натомість бути місцями піклування та допомоги», – запевняє Уляна Супрун.

Спростування шести міфів:

Міф 1: Люди, які мають психічні розлади є «психами», «неадекватами», вони небезпечні, їх потрібно ізолювати від суспільства

Правда: У більшості випадків поведінка людей, які мають психічні розлади, мало чим відрізняються від загальноприйнятої.

Поняття «психічний розлад» містить широкий діапазон порушень – тривожні розлади, залежності, розлади особистості, шизофренія, порушення короткочасної та довгочасної пам’яті та інші. Згідно з дослідженнями, у будь-який час на планеті 1 з 10 людей страждає на депресію або тривожний розлад, а кожен сотий хворіє на шизофренію.

У більшості випадків, люди, які мають психічні розлади намагаються вести нормальний спосіб життя, працювати, займатися улюбленими справами, але страждання від незвичних відчуттів, думок чи емоцій не дозволяє їм повноцінно функціонувати, а стигма, яка оточує тему психічних порушень, стає на перешкоді звертанню за допомогою.

Міф2: Психічні розлади не виникають у дітей та підлітків. Усі ознаки, які можуть бути у них – це лише «особливості віку, вони їх переростуть»

Правда: Щонайменше одна дитина з п’яти має періодичні проблеми з психічним здоров’ям.

70-75% психічних розладів починаються у дитячому чи підлітковому віці – депресія, тривожні розлади, розлади харчової поведінки тощо.

Міф3: Депресія – це ознака ліні, поганого характеру та небажання щось робити

Правда: Депресія зумовлена порушенням хімічних процесів у мозку

Численні дослідження доводять, що депресія не має нічого спільного з лінню чи слабкістю характеру. Це стан, який зумовлений порушенням хімічних процесів у мозку та змінами у його функціонуванні. Психотерапія або медикаментозне лікування, а найкраще поєднання обох видів допомоги, сприяють одужанню.

Міф4: Залежність (алкогольна, наркотична) – це вибір людини, її спосіб життя, який свідчить про відсутність сили волі

Правда: Залежність – це складний феномен, який охоплює багато чинників

Залежність або аддикція – це складний феномен, який охоплює багато чинників, серед яких генетичні передумови, особливості середовища чи соціального оточення, в якому проживає людина, навички справлятися зі стресами, а також наявність інших психічних розладів, наприклад, депресії. Подолання залежностей потребує комплексних втручань та багатопрофільної допомоги.

Міф5: Усі люди, які хворіють на психічні розлади, є агресивними та небезпечними

Правда: дуже мало людей, які мають психічні розлади скоюють насильницькі правопорушення.

У порівнянні з особами, які не мають психічних розладів, дуже мало людей, які мають психічні розлади скоюють насильницькі правопорушення, Часто люди з психічними розладами є жертвами правопорушень або насильницької поведінки. Найчастіше це спостерігається в психіатричних лікарнях, будинках-інтернатах.

Міф6: Людям з психічними розладами ніколи не стане краще, їх неможливо вилікувати

Правда: у наш час лікування психічних розладів є набагато кращим у порівнянні з попередніми десятиліттями

Дослідники та фахівці постійно розробляють нові методи та можливості лікування. Широкий спектр психофармакологічних препаратів, методів психотерапевтичних втручань, організації служб допомоги та послуг значно розширюють можливості одужання.