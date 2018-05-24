Мешканці дев’яти вулиць Львова залишись без води: перелік

Сьогодні, 24 травня, через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку без водопостачання залишились 9 вулиць. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

У зв’язку з ліквідацією витоку води на вул.Масарика,8 до 16.00 год. без водопостачання будуть:

вул.Кошиця О – Всі будинки

вул.Масарика Т – Всі будинки

вул.Окуневського Т – Всі будинки

вул.Сосюри В – Всі будинки

вул.Струмок – Всі будинки

вул.Пожежників – Всі будинки

Також через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку на вул.Клепарівська (стадіон СКА) орієнтовно до 17.00 год. водопостачання буде відключене на: