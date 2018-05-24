Мешканці дев’яти вулиць Львова залишись без води: перелік

Сьогодні, 24 травня, через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку без водопостачання залишились 9 вулиць. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
У зв’язку з ліквідацією витоку води на вул.Масарика,8 до 16.00 год. без водопостачання будуть:
- вул.Кошиця О – Всі будинки
- вул.Масарика Т – Всі будинки
- вул.Окуневського Т – Всі будинки
- вул.Сосюри В – Всі будинки
- вул.Струмок – Всі будинки
- вул.Пожежників – Всі будинки
Також через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку на вул.Клепарівська (стадіон СКА) орієнтовно до 17.00 год. водопостачання буде відключене на:
- вул.Бальзака О – Всі будинки
- вул.Клепарівська – Всі будинки
- вул.Угнівська – Всі будинки
Юлія Шпак