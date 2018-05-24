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Мешканці дев’яти вулиць Львова залишись без води: перелік

Юлія Шпак

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Сьогодні, 24 травня, через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку  без водопостачання залишились 9 вулиць. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

У зв’язку з ліквідацією витоку води на вул.Масарика,8  до 16.00 год. без водопостачання будуть:

  • вул.Кошиця О – Всі будинки
  • вул.Масарика Т – Всі будинки
  • вул.Окуневського Т – Всі будинки
  • вул.Сосюри В – Всі будинки
  • вул.Струмок – Всі будинки
  • вул.Пожежників – Всі будинки

Також через аварійно-ремонтні роботи із ліквідації витоку на вул.Клепарівська (стадіон СКА) орієнтовно до 17.00 год. водопостачання буде відключене на:

  • вул.Бальзака О – Всі будинки
  • вул.Клепарівська – Всі будинки
  • вул.Угнівська – Всі будинки

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