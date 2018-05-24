Львів’ян запрошують відвідати Майстерню міста. Програма

Львів’ян запрошують з 1 по 10 червня відвідати марафон актуальних подій в рамках Майстерні міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Цього року ми будемо працювати в темах підвищення мобільності львів’ян згідно з принципами інтегрованої концепції розвитку міста, а також збереження культурної спадщини міста із залученням локальних мікрогромад та налагодження діалогу між фаховими середовищами та активістами.

Головний павільйон Майстерні цього року буде розташований у внутрішньому дворику Ратуші. Вхід – вільний.

Звертаємо увагу, що програма заходів сформована за трьома тематичними секторами:

2 — 4 червня — говоримо про збереження культурної спадщини міста;

5 — 7 червня — говоримо про пересування в місті (Мобільність);

8 — 10 червня — говоримо про інтегровану концепцію розвитку міста.

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.