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До 10 років тюрми загрожує львів’янину, який сокирою вбив 90-річну матір

Юлія Шпак

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64-річному львів’янину, який сокирою вбив свою матір, загрожує до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, подія трапилась цьогоріч у травні в квартирі потерпілої.

«Встановлено, що зловмисник під час раптового конфлікту із своєю 90-річною матір’ю, наніс їй декілька ударів по голові зворотною стороною сокири. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла у реанімаційному відділенні комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова», – йдеться у повідомленні.

Залізничним районним судом м. Львова чоловіку обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зазначимо, що у провадженні призначено низку судових експертиз та проводяться слідчі (розшукові) дії. Досудове розслідування триває.

Довідково: у разі доведення вини підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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