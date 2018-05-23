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Найпривабливіші об’єкти комунального майна Львова, які можна приватизувати

Соломія Григор'єва

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Вже у червні 2018 року мерія вперше виставить на продаж комунальні приміщення Львова через систему ProZorro. Відповідно зараз готуються перші 30 об’єктів, які підуть на приватизацію. Сьогодні на прес-конференції начальниця комунальної власності Львівської міськради Інна Свистун розповіла про найбільш ласі приміщення у центральній частині міста, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Найпривабливіші об’єкти, які управління комунальної власності Львівської міської ради планує виставляти на аукціон у 2018 році:

1) Площа Ринок, 19-21. Загальна площа – 945 м². Поверховість – частина 1 поверху та підвалу цих будівель.  Колись там був розміщений ресторан, який був в оренді ТзОВ «Краківський ринок», який не сплачував за це приміщення кошти і був виселений у судовому порядку.

2) Вулиця Шевська, 10. Загальна площа – 449 м². Поверховість – 2-4 поверхи, мансарда. Колишній житловий фонд, який був переведений в нежитловий об’єкт.

3) Вулиця Дорошенка, 37. Загальна площа –  812 м². Поверховість – підвал, 1, 2, 3, 4 поверх. Частина будинку у центральній частині міста.

4) Площа Адама Міцкевича, 6/7. Загальна площа – 293 м². Поверховість – 4 поверх. Один з найпривабливіших об’єктів в центральній частині міста.

Зазначимо, що початкова вартість цих об’єктів, що вказана на сайті, незабаром може змінитись, що управління комунальної власності підготувало проект рішення виконкому, де передбачено проведення переоцінки комунальних об’єктів, щоб наблизити їх вартість до рівня ринкової.

Фото: mayno.lviv.ua

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