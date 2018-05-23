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Мешканці ще трьох вулиць у Львові через аварію залишились без води

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 23 травня, протягом половини дня призупинено подачу води мешканцям трьох вулиць через аварійно-ремонтні роботи на вул. Сміливих, 7-26, Куликівській, Кн. Ольги та Піддубного. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

 

Відтак орієнтовно до 16:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Бойківська – всі будинки
вул. Околична – всі будинки
вул. Сміливих – всі будинки

Нагадаємо, сьогодні також призупинили подачу води на ще 12 вулиць у Львові через аварійні витоки.

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