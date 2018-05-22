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Вчора на Донбасі вбито двох та травмовано дев’ятьох українських бійців

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Протягом минулої доби, 21 травня, у зоні бойових дій на Донбасі бої тривали вздовж всієї лінії зіткнення. Загинули двоє та дістали поранення 9 українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

На Луганському напрямку обстріли бойовиків тривали в районі населеного пункту Троїцьке. На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне, Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка. Не вщухали бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине.

Бойовики здійснили 53 обстріли, з них — 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

«Упродовж вчорашньої доби, противник активними наступальними діями намагався витіснити наших воїнів зі звільненого Південного, який атакував з трьох напрямків. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк», — наголошують у штабі.

У штабі також повідомляють про 15 убитих та 13 поранених бойовиків.

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