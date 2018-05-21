Під час бойового зіткнення із ворогом загинуло двоє воїнів 24 бригади

У селі Південне в Донецькій області під час зіткнення із ворогом загинуло двоє бійців 24-ої бригади. Диверсійну групу таки вдалося відтіснити із нещодавно звільненого українськими військовими населеного пункту. Про це повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила, передає Львівський портал.

Як наголошується, противник, наляканий початком Операції Об’єднаних Сил, активізувався по всіх напрямках, уздовж всієї лінії зіткнення. Водночас зазначається, що зведення рясніють повідомленнями про боєзіткнення та численні обстріли, в тому числі, цивільних мешканців. Ворог не полишає спроб також вибити підрозділи Королівської бригади ЗСУ зі звільненого нещодавно населеного пункту Південне (Чигирі), що належить до зони відповідальності України.

«Сьогодні, 21 травня, близько 5 ранку, на південній околиці даного села була виявлена диверсійна група противника у кількості до 10 чоловік. Протидиверсійний резерв бригади висунувся на перехват ДРГ, зупинивши її просування та відкинувши ворога від позицій захисників України. В результаті боєзіткнення ворог поніс значні втрати і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти.

На жаль, під час боєзіткнення від вогню ворога загинули двоє наших побратимів. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Він, як найближчий побратим і заступник, очолив підрозділ після загибелі Володимира Майбороди, продовживши славні традиції цього підрозділу. Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовців, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога», – інформує прес-служба 24-ої бригади.