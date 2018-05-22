У Львові впіймали трьох злодійок, які поцупили у пасажира маршрутки дві тисячі гривень

Патрульні виявили трьох жінок, які у маршрутці викрали у пасажира дві тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, вчора близько 17 години патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Княгині Ольги. Заявник перебував у громадському транспорті, а коли відчинилися двері побачив, що троє жінок забрали в нього грошові кошти у розмірі 2000 гривень та вибігли з автобуса. Наздогнати їх йому не вдалося.

Чоловік надав патрульним їх опис та напрямок руху. Інспектори передали орієнтування всім екіпажам поліції та почали пошуки. Через деякий час патрульні виявили підозрюваних неподалік. Жінки відмовилися будь-що пояснювати. На місце події приїхали слідчі Франківського відділу поліції. Потерпілий чітко підтвердив, що саме ці три жінки причетні до злочину. Їх доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин.