Що робити, коли чуєш сирени?

У разі виникнення реальної загрози життю та здоров’ю людей внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, проводиться оповіщення населення сигналами цивільного захисту з використанням технічних засобів оповіщення та залученням телерадіомовних організацій для передачі повідомлень. Тому управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР нагадує основні правила для містян, як діяти у таких ситуаціях.

Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування здійснюється департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Терміновій інформації, що доводиться до населення, передує уривчасте звучання електричних сирен, наявних на відповідній території, а також звучання електричних сирен у записі, яке передається через вуличні гучномовці і гучномовці, встановлені на транспортних засобах та транслюється мережами радіомовлення і телебачення.

Звучання електросирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід негайно увімкнути приймачі проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі на хвилі «Першого каналу» Українського радіо та Українського радіо «Культура» в УКХ — діапазоні, або на частоту «Львівського радіо» в ФМ — діапазоні, а телеприймачі переключити на ефірні аналогові телеканали «Перший національний» Національної суспільної телекомпанії України, ТРК «Львів — Суспільне мовлення», або телеканал «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» Телекомпанії «Львів — ТБ» та прослухати подальше повідомлення.

Повідомлення передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!». Візуальна інформація, що передається каналами телебачення, супроводжується субтитруванням.

Частоти, на яких передаються повідомлення цивільного захисту області:

«Українське радіо» «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Перший канал», проводове радіомовлення «Українське радіо» «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Перший канал», радіо «Культура», ефірне радіомовлення на частоті 67,04 МГц (Львів) «Львівське радіо» Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» «Львівське радіо», ефірне радіомовлення на частоті 103,3 МГц (Львів), 103,3 МГц (Сколе), 100,4 МГц (Славське), 100,5 МГц (Старий Самбір), 105,6 МГц (Добромиль) «Перший Національний канал України» «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Телеканал «UA: ПЕРШИЙ», аналогове телебачення, 8-й частотний телевізійний канал Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція» Телеканал «ТРК «Львів», аналогове телебачення, 12-й частотний телевізійний канал «Телекомпанія «Львів-ТБ» Телеканал «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ», аналогове телебачення, 57-й частотний телевізійний канал

Вислухавши повідомлення, необхідно:

— діяти без паніки та метушні у відповідності з отриманими вказівками та рекомендаціями;

— переконатися, що повідомлення почули або побачили люди, які мешкають чи працюють поруч, особливо якщо це літні люди або люди із вадами зору та слуху, надати їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що більше про такі надзвичайні ситуації та місця, де їх можна перечекати, Львівський портал розповідав у статті «Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?».