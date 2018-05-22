На Стуса через зливу стався зсув ґрунту: трамваї на Сихів вже відновили рух

Сьогодні, 22 травня, через зливу на вулиці Стуса стався зсув ґрунту, що унеможливило рух трамваїв №8 на кінцеву зупинку на Санта-Барбарі. Відтак протягом години трамваї курсували лише до Академії мистецтв. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

«Працівниками ЛКП «Львівелектротранс» було очищено трамвайні колії від бруду, який виник внаслідок зсуву ґрунту після сьогоднішньої зливи. На даний момент силами ЛКП «Львівавтодор» та району продовжується очищення дорожнього покриття. Рух електротранспорту по вулиці Стуса відновлено, ділянку дороги для руху авто ще очищають», – йдеться у повідомленні.