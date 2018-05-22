Мешканки Львівщини здобули «золото» у молодіжному Кубку Європи зі стрільби з лука

У неділю, 20 травня, в Італії успішно для збірної команди України завершився молодіжний Кубок Європи зі стрільби з лука. «Золото» у складі юніорської команди вибороли двоє спортсменок зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом у змаганнях брали участь лучники з 34 країн. У складі юніорської команди золоті медалі отримали Ірина Заставна (Львівська область), Євгенія Чибісова (Сумська область) та Олександра Кукурузяк (Львівська область).

У загальнокомандному заліку молодіжна збірна команда України посіла шосте місце.

«Кубок Європи розглядався як чудова нагода якісно підготуватись молодим українським лучникам до чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці червня в Греції», − йдеться у повідомленні.

Вітаємо молодих спортсменок Львівщини та їхніх тренерів!