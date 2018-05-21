У четвер на Львівщині відкриють Бескидський тунель. Очікується прибуття Порошенка

У четвер, 24 травня, на Львівщині відкриють Бескидський тунель. Про це сьогодні, 21 травня, під час апаратної наради повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«24 травня відкривається Бескидський тунель. Це є найбільший інфраструктурний проект України часів незалежності вартістю 2,2 млрд євро. Після цього проїзд в Європу буде двоколійним, завершиться епоха реверсу і ми зможемо збільшити кількість вантажів в два рази», – сказав він.

Також Олег Синютка висловив сподівання, що на цю подію прибуде Президент України Петро Порошенко.

Додамо, що чинний одноколійний Бескидський тунель побудований 1886 року і є другим за довжиною залізничним тунелем в Україні. Проект з будівництва тунелю стартував у 2007 році, в якому розпочались перші проектно-вишукувальні роботи, розвідка рельєфу і геодезичні роботи з будівництва майбутнього Бескидського тунелю, які фінансував ЄБРР. Після завершення будівництва пропускна здатність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження виросте з 15–40 до 60–70 км/год. Гарантія експлуатації — 100 років. До речі, старий одноколійний тунель ефективно експлуатується понад 130 років.Тунель стане частиною Пан’європейського транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України.