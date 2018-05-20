У міськраді Львова прокоментували інцидент із люстрою в центрі творчості «Погулянка»

Сьогодні, 20 травня, у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, що на вул. Вахнянина, 29, 13-річна дівчинка під час репетиції зачепила ногою люстру і пошкодила шию. Потерпіла є мешканкою Кривого Рогу, приїхала з мамою на фестиваль, що саме відбувався у центрі творчості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Медики вже надали потерпілій допомогу, вона повертається назад на фестиваль у Центр творчості дітей та юнацтва.

Водночас у мерії заявляють, що цей захід місто не організовувало. Для проведення фестивалю в центрі творчості орендували приміщення. А сам колектив, який бере участь у ньому, також не є зі Львова.

Як уточнили у міському управлінні освіти, люстра впала під час репетиції у фойє. Дівчина зачепила її ногою і отримала травми.

«Дівчинці медики надали допомогу. Зараз вона з мамою вертається з лікарні. Дитину не госпіталізовували. Дівчинка є з Кривого Рогу», — розповіла очільниця управління освіти міста Зоряна Довганик.

Нагадаємо, внаслідок падіння люстри у Центрі творчості та юнацтва 13-річна дівчинка отримала різану рану на шиї.