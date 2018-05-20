На Сколівщині водій «Фольксвагена» збив двох пішоходів. Один із них помер на місці

Сьогодні, 20 травня, близько 01:06 год., на автодорозі Київ – Чоп у смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району, 31-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат» збив двох місцевих жителів, які перебігали через дорогу поза пішохідним переходом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Внаслідок аварії 18-річний пішохід від отриманих травм помер на місці події. Іншого пішохода, віком 19 років, із травмами різного ступеня важкості доставили у Сколівську центральну районну лікарню.

Наразі всі причини події встановлюються.