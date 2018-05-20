На Львівщині водій «Вольво» в’їхав в електроопору

Вчора, 19 травня, о 16.23 год., у Городоцьке відділення поліції надійшла інформація про те, що на виїзді з райцентру сталася ДТП, в якій постраждала людина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Вольво», 29-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням і наїхав на електроопору. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували з діагнозом: черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій надпліччя.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.