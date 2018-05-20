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МЗС вимагає від Росії звільнити 64 українських політв’язнів

Олена Карп'юк

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Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації звільнити 64 українських політичних в’язнів, які перебувають у в’язницях Росії та окупованого Криму. Про це пише «Уніан», передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Щонайменше 24 українці є політичними в’знями в Російській Федерації, більше 40 – в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців», – написала у мікроблозі Twitter прес-секретарка МЗС України Мар’яна Беца.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року російська влада провела затримання ряду кримських татар в Криму. Зокрема, були затримані родичі політв’язня Нурі Примова, який відбуває термін за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації. Реагуючи на такі дії, МЗС України висловило протест та про наміри звернення до міжнародних судів.

Додамо також, що сьогодні, 20 травня, в Україні  вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Відтак львів’ян закликають з цієї нагоди запалити свічки.

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