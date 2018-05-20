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Сьогодні Львів вшановує пам’ять жертв політичних репресій

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 20 травня, о 14:00 год., на площі М. Шашкевича відбудеться вшанування пам’яті жертв політичних репресій. Представники влади та громадськість покладуть квіти та лампадки до пам’ятника жертв комуністичних злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Опсіля покладання квітів відбудеться поминальна панахида, а о 14:30 год. – громадське віче.

«Національна свідомість українців в сьогоднішніх умовах є дуже важливою запорукою не повторення помилок історії. Ті люди, які загинули в часи масових репресій, дали можливість українцям жити в незалежній країні сьогодні. Вшанувати їхню світлу пам’ять — це найменше, що ми можемо зробити. Тому запрошуємо львів’ян до спільної молитви та вшанування пам’яті невинних жертв», – зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

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