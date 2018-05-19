У Львові безкоштовно показують фільми польського режисера, який отримав «Оскара»

Сьогодні та завтра, 20 травня, в кінопалаці «Коперник» безоплатно можна подивитися фільми видатного польського режисера Анджея Вайди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У Львові показують знакові роботи видатного польського режисера Анджея Вайди, який отримав Золоту гілку Каннського кінофестивалю.

Сьогодні, 19 травня, об 11:00 год., відбувся показ фільму «Панни з Вілька», о 17:00 год. – фільму«Без наркозу». Переглядали фільм нині дружина Анджея Вайди Христина Захватович, директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі.

Завтра, 20 травня, об 11:00 год., глядачі матимуть можливість побачити фільм «Краєвид після битви».

За життя Вайда вболівав за Україну та був підписантом важливих відкритих листів на підтримку української незалежності та демократії.

Анджей Вайда та його тодішня дружина Кристина Захватович висловлювали свою підтримку українцям після Пикулицької ходи поблизу Перемишля в 2016 році, коли на учасників дійства напали польські націоналісти. Великий режисер помер, але Кристина Захватович і далі підтримує українські проекти. Акторка долучилася до оголошення збірки на відзначення 70-тої річниці Акції «Вісла», коли польський уряд відмовився виділити на неї кошти.

Анджей Вайда, володар «Оскара» та перший польський режисер, який отримав Золоту гілку Каннського кінофестивалю, помер 10 жовтня 2016 року у віці 90 років.