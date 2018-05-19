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На Золочівщині водій «Мерседеса» збив 85-річного пенсіонера

Олена Карп'юк

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Вчора, 18 травня, у Золочівський відділ поліції надійшла інформація про те, що близько 15:00 год. на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Підгороднє сталася аварія, в якій потерпіла людина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц 315», 52-річний житель Пустомитівського району, збив велосипедиста, 85–річного жителя району.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню. Медики діагностували у нього перелом шийки стегна та забійну рану голови.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди.

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