На Донбасі підірвався український військовий

Сьогодні вранці, 19 травня, у районі проведення Операції об’єднаних сил внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої був тяжко поранений військовослужбовець Збройних сил України. Про це пише «Укрінформ», передає Львівський портал.

Про те, що на Донбасі підрвався український боєць повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

«Станом на 9:00 год. сьогодні серед наших військовослужбовців є один поранений. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, наразі детальна інформація щодо події з’ясовується. Стан здоров’я пораненого оцінюється як тяжкий», – розповів Дмитро Гуцуляк.

Він додав, що бойовики російсько-окупаційних військ не припиняють обстрілів населених пунктів та помешкань мирних жителів. Зокрема, о 06:30 год. із мінометів калібру 120 мм бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве.

«По житловому сектору було випущено 8 мін. Наразі уточнюються відомості щодо наявності руйнувань та жертв», – додав речник Міноборони.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі офіційно завершилась антитерористична операція, а замість неї розпочалась Операція об’єднаних сил (ООС).