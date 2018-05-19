Мешканці передмістя Львова просять продовжити час руху маршруток

Львівську міську раду просять продовжити до 23:00 год. рух приміських маршруток №184а (вул. Щурата – Рудно) та №28 (Рудно – просп. В. Чорновола). Відповідну петицію до мерії зареєстрували у Єдиному державному реєстрі електронних петицій, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Михайло Назар, автор петиції до Львівської міськради, зауважує, що раніше з центру міста в Рудно можна було доїхати маршруткою №184а і о 23:00 год., однак протягом останніх півроку після 22:00 год. в цей бік не курсує вже жоден автобус.

«Пропоную продовжити рух транспорту до 23:00 год. маршрутного транспорту №184а або №28. Нехай це буде одна маршрутка в 30 хвилин, але щоб вона регулярно їздила. Це дасть змогу добратись із роботи людям, що живуть в смт Рудне, с. Зимна Вода та с. Лапаївка», – йдеться у петиції.

Зазначимо, станом на сьогодні, 19 травня, під петицією підписались 39 осіб. Для того, щоб міська рада Львова її розглянула, потрібно зібрати 500 підписів.