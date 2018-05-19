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Із початку року на різні види гепатиту захворіли більше 80 мешканців Львівщини

Олена Карп'юк

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Від початку 2018 року на Львівщині медики зафіксували 81 випадок захворювання на різні види гепатиту, серед них 7 випадків – серед дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Із початку року захворюваність на вірусний гепатит А на Львівщині залишається на рівні минулорічних показників: медики зареєстрували 24 випадки проти 22.

Середньообласний показник захворюваності становить 0,94, однак в області виявили території, де цей показник був значно вищим: Кам’янка-Бузький район – 3,79, Радехівський –1,62, Яворівський – 3,19, місто Львів – 1,03. Серед дитячого населення Львівщини з початку року зареєстровано 6 випадків захворюваності проти 4 у минулому році, мова йде про Кам’янка-Бузький район (2 випадки), Золочівський (1 випадок), Яворівський (1 випадок) та Львів (2 випадки).

Щодо вірусного гепатиту В, то із початку 2018 року в області зареєстрували 42 випадки проти 36 за аналогічний період минулого року. Перевищення середньообласного показника 1,65 медики зафіксували у таких районах: Сколівський – 4,35, Яворівський – 3,19, Миколаївський – 2,17, Пустомитівський – 2,44, міста Самбір – 5,47, та Львів – 2,20. Серед дитячого населення зареєстрований один випадок, тоді як за аналогічний період минулого року таких випадків не було.

Також із початку року на території Львівщини зареєстрували 15 випадків вірусного гепатиту С серед дорослих проти 11 за аналогічний період минулого року. Перевищення середньообласного показника 0,59 виявили у: Жовківському – 1,82, Миколаївському районах – 3,26, а також місті Львові – 1,03.

Зазначимо, загалом медики виділяють 8 типів вірусів гепатиту: A, B, C, D, E, J, F, TT. Вираженість симптоматики при гепатиті залежить безпосередньо від типу вірусу. Детальніше із кожним із типів гепатиту, симптомами захворювання, а також порадами медиків щодо того, як вберегтися від «лагідного вбивці», можна тут.

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