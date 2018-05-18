З 1 липня розширять програму «Доступні ліки»

Перелік лікарських засобів, що входить до урядової програми «Доступні ліки», буде розширено з 1 липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1107 внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з метою розширення програми «Доступні ліки» чотирма новими міжнародними непатентованими назвами (МНН) лікарських засобів, що використовуються у доопераційній та післяопераційний періоди: азатіоприн, циклоспорин, такролімус, мікофенолова кислота та її солі.

Слід зазначити, що 27 грудня 2017 року Уряд вже розширив програму «Доступні ліки» двома діючими речовинами — лозартан та глібенкламід для лікування відповідно серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу. Відповідні зміни набули чинності 31 грудня 2017 року.

Нагадаємо, що для того, щоб взяти участь у програмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та обміняти його на ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці з позначкою «Доступні ліки».

Відділ контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області організував проведення щомісячного моніторингу дотримання аптечними закладами Львівської області гранично допустимих роздрібних цін на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Отже, якщо у Вас виникають питання щодо ціноутворення на лікарські засоби, просимо звертатись за допомогою у Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області (м. Львів, вул. Д. Вітовського, 18).

У разі подання звернення обов’язково вказувати та додавати:

– назву лікарських засобів, щодо яких зросли ціни;

-назву, адресу та ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, що здійснює реалізацію лікарських засобів (дану інформацію можна отримати на стенді «Куток споживача»);

– документи, що підтверджують застосування завищених цін ( чеки, квитанції).