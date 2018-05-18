Які музеї Львова є найбільш популярними?

На Львівщині для відвідувань відчинено 27 музеїв, 4 з них мають статус національних. У 2017 році музеї області відвідали майже 2 мільйона осіб, що на 1,6% більше, ніж у 2016 році, та в 1,8 раза більше порівняно з 2005 роком. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш популярними музеями були: Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Львівський історичний музей, музей «Личаківський цвинтар», музей народної архітектури та побуту у Львові.

Упродовж року музеї організували 31 тис. екскурсій для 600 тис. екскурсантів, з них майже дві третини – учні та студенти. У музеях Львівської області у 2017 році працювало 1,4 тис. осіб, з них третина – наукові співробітники та екскурсоводи.