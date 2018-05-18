Як Львівщина відзначатиме Свято Героїв

У неділю, 27 травня, на Львівщині відбудуться урочисті заходи із нагоди відзначення Свята Героїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Свято Героїв розпочнеться із покладання квітів до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу у Білогорщі. Звідси стартуватиме естафета за участі студентів Львівського державного університету фізичної культури.

Опісля, відбудеться покладання квітів до могил героїв на Личаківському кладовищі, зокрема на полі почесних поховань № 67, № 76 та чин екуменічної панахиди.

Найбільшим дійством, що неодмінно запам’ятається кожному з учасників, стане урочиста хода, що стартуватиме від площі біля пам’ятника Степанові Бандері, де відбудеться формування святкової колони.