У Львові з’явиться ще одна багатоповерхівка

У Львові затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Тандем-Захід» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, центром дошкільного розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Садовій, 2-А зі знесенням нежитлових будівель. Відповідне рішення сьогодні, 18 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, новий житловий будинок ТзОВ «Тандем-Захід» зводитиме на земельній ділянці площею 0,2815 га, що розташована у зоні Г-2 – зоні центру ділової та громадської діяльності.

Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; категорія – землі житлової та громадської забудови; вид використання – для будівництва та обслуговування будівель змішаного використання (з житловими одиницями на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення).

Виконком міськради дозволив ТзОВ «Тандем-Захід» забудувати вказану ділянку майже на 35%. При цьому гранично допустима висота майбутнього житла не повинна перевищувати 34 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – 10-11 поверхів.

Зараз на вул. Садовій, 2-А розташовані занедбані будівлі.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Тандем-Захід» зареєстроване саме за адресою вул. Садова, 2-А. Його засновниками є Максим Зелінський, Юрій Рибак та Андрій Тюкавін.

Основний вид діяльності ТзОВ «Тандем-Захід» вказаний як надання послуг таксі. Розмір статутного капіталу становить трохи більше 1 млн грн.