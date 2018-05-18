ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові з’явиться ще одна багатоповерхівка

Наталя Дуляба

|

У Львові затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Тандем-Захід» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, центром дошкільного розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Садовій, 2-А зі знесенням нежитлових будівель. Відповідне рішення сьогодні, 18 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, новий житловий будинок ТзОВ «Тандем-Захід» зводитиме на земельній ділянці площею 0,2815 га, що розташована у зоні Г-2 – зоні центру ділової та громадської діяльності.

Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури; категорія – землі житлової та громадської забудови; вид використання – для будівництва та обслуговування будівель змішаного використання (з житловими одиницями на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення).

Виконком міськради дозволив ТзОВ «Тандем-Захід» забудувати вказану ділянку майже на 35%. При цьому гранично допустима висота майбутнього житла не повинна перевищувати 34 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – 10-11 поверхів.

Зараз на вул. Садовій, 2-А розташовані занедбані будівлі.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Тандем-Захід» зареєстроване саме за адресою вул. Садова, 2-А.  Його засновниками є Максим Зелінський, Юрій Рибак та Андрій Тюкавін.

Основний вид діяльності ТзОВ «Тандем-Захід» вказаний як надання послуг таксі. Розмір статутного капіталу становить трохи більше 1 млн грн.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...