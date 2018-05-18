У лісі неподалік українсько-польського кордону знайшли понад вісім тисяч контрабандних сигарет

Вчора надвечір неподалік українсько-польського кордону прикордонники Львівського загону виявили партію сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні Західного регіонального управління ДПСУ.

Виявити правопорушення вдалося в результаті взаємодії польських та українських прикордонників. Колеги сусідньої країни помітили рух невідомої особи неподалік кордону та повідомили прикордонників Львівського загону.

В ході перевірки вказаного напрямку та пошуків ймовірного порушника, прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону виявили в лісосмузі, за кілька сотень метрів від кордону, 7 запакованих у чорний поліетилен пакунків.

Всього в пакунках знаходилось 8750 пачок сигарет різних марок. Знайдений товар буде передано до ДФС.

Фото: ДПСУ