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Цими вихідними львівська «Галичанка» боротиметься за Кубок України

Юлія Шпак

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Цієї суботи та неділі, 19-20 травня,  львівська «Галичанка» та ще три найсильніші жіночі команди Суперліги змагатимуться за Кубок України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

 

Окрім «Галичанки» за Кубок України змагатимуться ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

Сьогодні, 18 травня,  о 19 год. жеребкування визначить півфінальні пари. Півфінальні матчі відбудуться у суботу, 19 травня: перша півфінальна пара зіграє о 16 год., друга –  о 18 год.  Переможці півфіналів розіграють Кубок України у неділю 20 травня, а переможені того ж дня зустрінуться у матчі за третє місце. Час ігор о 16 та 18 год.

В Ужгороді «Галичанка»  гратиме вже під керівництвом нового тренера – Василя Козара.

Склад «Галичанки» на кубкові матчі буде наступним:

– воротарі Вікторія Салтанюк, Марія-Луїза Воронова;

– польові гравці: Наталія Воловник, Софія Давидянц, Тетяна Поляк, Марина Коновалова, Анастасія Баранович, Наталія Сабова, Ілона Гайкова, Наталія Савчин, Юлія Головко, Тетяна Череп, Діана Колодійчак, Ольга Василяка, Наталія Стрюкова, Мар’яна Маркевич.

Також  в Ужгороді відбудеться нагородження переможця та призерок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги сезону 2017/2018.

Нагадаємо, що чемпіоном Суперліги вже четвертий сезон поспіль стала львівська «Галичанка», яка до того ж оформила чемпіонство достроково. Відповідно ужгородські «Карпати» четвертий сезон зі  срібними нагородами. А херсонcька «Дніпрянка» вшосте отримає медалі  бронзового ґатунку.

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