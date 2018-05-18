Цими вихідними львівська «Галичанка» боротиметься за Кубок України

Цієї суботи та неділі, 19-20 травня, львівська «Галичанка» та ще три найсильніші жіночі команди Суперліги змагатимуться за Кубок України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Окрім «Галичанки» за Кубок України змагатимуться ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

Сьогодні, 18 травня, о 19 год. жеребкування визначить півфінальні пари. Півфінальні матчі відбудуться у суботу, 19 травня: перша півфінальна пара зіграє о 16 год., друга – о 18 год. Переможці півфіналів розіграють Кубок України у неділю 20 травня, а переможені того ж дня зустрінуться у матчі за третє місце. Час ігор о 16 та 18 год.

В Ужгороді «Галичанка» гратиме вже під керівництвом нового тренера – Василя Козара.

Склад «Галичанки» на кубкові матчі буде наступним:

– воротарі Вікторія Салтанюк, Марія-Луїза Воронова;

– польові гравці: Наталія Воловник, Софія Давидянц, Тетяна Поляк, Марина Коновалова, Анастасія Баранович, Наталія Сабова, Ілона Гайкова, Наталія Савчин, Юлія Головко, Тетяна Череп, Діана Колодійчак, Ольга Василяка, Наталія Стрюкова, Мар’яна Маркевич.

Також в Ужгороді відбудеться нагородження переможця та призерок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги сезону 2017/2018.

Нагадаємо, що чемпіоном Суперліги вже четвертий сезон поспіль стала львівська «Галичанка», яка до того ж оформила чемпіонство достроково. Відповідно ужгородські «Карпати» четвертий сезон зі срібними нагородами. А херсонcька «Дніпрянка» вшосте отримає медалі бронзового ґатунку.