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Львівська «Галичанка» достроково стає чемпіоном України

Юлія Шпак

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Вчора, 29 квітня, в Ужгороді в наднапруженому матчі другого туру другого етапу жіночої гандбольної Суперліги (група А) львівська «Галичанка» зіграла внічию з місцевими «Карпатами» й достроково оформила перемогу в національному чемпіонаті. Про це повідомляє сайт «Галичанки».

 

Після першого тайму «Галичанка» мінімально випереджала – 9:8, у підсумку ж матч завершився з нічийним рахунком 20:20.

Нагадаємо, що в межах туру  «Галичанка» перемогла  херсонську «Дніпрянку» (27 квітня) – 34:19.

Отож, після цього туру «Галичанка», маючи вже 45 очок,  на 13 пунктів випередила найближчого переслідувача – «Карпати2, чим достроково, за тур до фінішу, гарантувала собі титул чемпіона України.  Жодна з команд навіть теоретично вже не наздожене лідера.

Поточна турнірна таблиця. Група «А»

  • «Галичанка» – 45 очок (24 гри)
  • «Карпати» – 32 оч. (24 гри)
  • «Дніпрянка» – 24 оч. (24 гри)

Варто зазначити, що Львівська «Галичанка» четвертий сезон поспіль стає чемпіоном Суперліги.

Попри дострокове здобуття чемпіонства «Галичанка» буде прагнути перемогти й в матчах завершального туру, на які запрошує усіх львів’ян. Матчі відбудуться 1-3 травня в  палаці спорту «Галичина», вул. Керченська, 8. Вхід на них вільний.

Розклад матчів фінального туру :

  • Вівторок, 1 травня 18:00 «Галичанка» (Львів) – «Дніпрянка» (Херсон)
  • Середа, 2 травня, 12:00 «Дніпрянка» (Херсон) – «Карпати» (Ужгород)
  • Четвер, 3 травня, 18:00 «Галичанка» (Львів) – «Карпати» (Ужгород)

 

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