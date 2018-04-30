Львівська «Галичанка» достроково стає чемпіоном України

Вчора, 29 квітня, в Ужгороді в наднапруженому матчі другого туру другого етапу жіночої гандбольної Суперліги (група А) львівська «Галичанка» зіграла внічию з місцевими «Карпатами» й достроково оформила перемогу в національному чемпіонаті. Про це повідомляє сайт «Галичанки».

Після першого тайму «Галичанка» мінімально випереджала – 9:8, у підсумку ж матч завершився з нічийним рахунком 20:20.

Нагадаємо, що в межах туру «Галичанка» перемогла херсонську «Дніпрянку» (27 квітня) – 34:19.

Отож, після цього туру «Галичанка», маючи вже 45 очок, на 13 пунктів випередила найближчого переслідувача – «Карпати2, чим достроково, за тур до фінішу, гарантувала собі титул чемпіона України. Жодна з команд навіть теоретично вже не наздожене лідера.

Поточна турнірна таблиця. Група «А»

«Галичанка» – 45 очок (24 гри)

«Карпати» – 32 оч. (24 гри)

«Дніпрянка» – 24 оч. (24 гри)

Варто зазначити, що Львівська «Галичанка» четвертий сезон поспіль стає чемпіоном Суперліги.

Попри дострокове здобуття чемпіонства «Галичанка» буде прагнути перемогти й в матчах завершального туру, на які запрошує усіх львів’ян. Матчі відбудуться 1-3 травня в палаці спорту «Галичина», вул. Керченська, 8. Вхід на них вільний.

Розклад матчів фінального туру :