111 бійців АТО зі Львова отримають від міськради по сто тисяч

Сьогодні, 18 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 111 учасникам антитерористичної операції зі Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила під час обговорення питання заступниця начальника управління соціального захисту Львівської міськради Леся Дронь, на виділення матеріальної допомоги учасникам АТО у бюджеті передбачено 11,1 млн грн.

«У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» пропонується додати з міського бюджету одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 11,1 млн грн, тобто 111 осіб отримають по 100 тисяч грн», – пояснила Леся Дронь.

Зазначимо, вперше Львівська міська рада почала виплачувати по 100 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги замість землі учасникам АТО у 2016 році. Сама програма діятиме у Львові до 2020 року, тому такі виплати у 2019 і 2020 роках отримають ще по 1000 бійців.

Нагадаємо, востаннє у Львові такі грошові виплати отримали 159 бійців АТО на початку березня цього року.