Цьогоріч премію імені Кривенка отримав журналіст Орест Друль

У перший день Львівського медіафоруму був оголошений новий переможець, п’ятнадцятий за ліком лауреат премії імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці». Цьогоріч «Капітула Поступу» присудила нагороду громадському діячеві, журналісту, публіцисту, головному редактору Інтернет-газети «Збруч» Оресту Друлю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Орест Друль — останній діючий редактор в українських медіа з покоління дисидентів і самвидавників, за плечима котрого — легендарний вже альманах „Євшан-зілля“, газета „Поступ“, тижневик „PostПоступ“, журнал „Місто. Поліс“. Цей довгий шлях привів Ореста до створення унікального цивілізаційного проекту — Інтернет-газети „Збруч“, який став інтелектуальним майданчиком для нових дискурсів і через те — джерелом нових сенсів. І який, разом з виразною галицькою акцентацією, вперто продовжує вписувати Україну у світовий контекст», — сказав про переможця Зураб Аласанія, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Премію «За поступ у журналістиці» заснувала «Капітула Поступу». До неї входять друзі і колеги відомого журналіста і редактора Олександра Кривенка, який трагічно загинув 9 квітня 2003 року. Традиційно церемонію вручення Премії імені Кривенка супроводжує Лекція Свободи. Цьогорічну доповідь виголосив історик, звільнений із полону так званої «ДНР» Ігор Козловський.

Нагадаємо, Премію вручають щорічно у травні до дня народження Олександра Кривенка. Від 2013 року церемонія відбувається у межах Lviv Media Forum. У минулі роки лауреатами премії «За поступ у журналістиці» стали українські журналісти та редактори Сергій Рахманін, Володимир Ар’єв, Сергій Лещенко, Вахтанг Кіпіані, Олена Притула, Мустафа Найєм, Юлія Мостова, Костянтин Усов, Олекса Шалайський, Христина Бердинських, Левко Стек, Наталка Седлецька, Роман Вінтонів, а також польський журналіст і дипломат Марчін Войцеховський.

Фото: Збруч