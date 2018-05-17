ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині шукають директорів для п’ятьох професійно-технічних навчальних закладів

Юлія Шпак

|

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів державного професійно-технічного навчального закладу «Новороздільський професійний ліцей», державного професійно-технічного навчального закладу «Стрийське вище художнє професійне училище», Жидачівського професійного ліцею, Перемишлянського професійного ліцею, ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та /або стаж роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних закладах не менше трьох років.

Термін подачі заяв – 20 днів від дня опублікування оголошення про конкурс.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

  • заява;
  • автобіографія;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного номера;
  • копія трудової книжки;
  • копія документа про освіту;
  • особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;
  • заява про згоду на обробку персональних даних;
  • програма розвитку навчального закладу.

Документи подаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а, Відділ професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...