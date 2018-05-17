На Львівщині шукають директорів для п’ятьох професійно-технічних навчальних закладів

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів державного професійно-технічного навчального закладу «Новороздільський професійний ліцей», державного професійно-технічного навчального закладу «Стрийське вище художнє професійне училище», Жидачівського професійного ліцею, Перемишлянського професійного ліцею, ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та /або стаж роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних закладах не менше трьох років.

Термін подачі заяв – 20 днів від дня опублікування оголошення про конкурс.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

заява;

автобіографія;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного номера;

копія трудової книжки;

копія документа про освіту;

особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;

заява про згоду на обробку персональних даних;

програма розвитку навчального закладу.

Документи подаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а, Відділ професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.