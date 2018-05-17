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Міськрада вдвічі збільшила вартість паркування в аеропорті «Львів»

Наталя Дуляба

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Вартість паркування в Міжнародному аеропорті «Львів» імені Данила Галицького підняли із 10 до 20 грн/год. Відповідне рішення сьогодні, 17 травня, прийняли під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначила під час обговорення питання директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич, керівництво аеропорту «Львів» звернулось у мерію із проханням переглянути граничний розмір плати за паркування на майданчику, розташованому на території аеропорту.

Відтак тепер вартість паркування на майданчику аеропорту «Львів» становитиме 20 грн/год. Зазначимо, вартість паркування у 10 грн/год. аеропорту «Львів» міська рада встановила у вересні 2016 року.

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